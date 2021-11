(Jmm Caminero) Todos los tiempos son tranquilos y todos los tiempos son convulsos, en todos los tiempos-espacios-épocas existen realidades que permanecen y otras que cambian.

Existen multitud de temáticas que un escritor-escribidor-observador-percibidor-pensante-filósofo, si quiere ser digno de ese oficio, tiene que plantearse, aunque no le guste, y, en estos tiempos que corren ahora, estos meses y años, uno se está haciendo demasiadas preguntas-cuestiones-observaciones-temores-temblores. A raíz, de una entrada de Javier Marías, en su antiguo blog, del martes, 28 de octubre del 2008, que titula: “Todos sabemos el nombre de aquellos que nos delatarían si hubiera una guerra”.

A Javier Marías, lo considero una persona de una alta libertad de observación y de escritura y de pensamiento, lo considero, uno de los grandes escritores de nuestra lengua-país-sociedad, y, pienso que es una persona de buena voluntad, no digo perfecto, pero pienso que, me parece, leyendo en entrevistas, matices de contestaciones-respuestas, que lo es. Ciertamente, no lo conozco personalmente, ni nunca lo conoceré, pero tampoco conozco de otros intelectuales-escritores-artistas-científicos-filósofos, y, nunca indicaría que me parecen buenas personas, sino a lo sumo regulares, por muy geniales que sean o hayan sido. Esto aplicado a autores-creadores-descubridores-inventores de hoy o de hace siglos.

Que Javier Marías, nos plantee este tema, puede que hace una docena de años, podría parecer, simplemente un ejercicio más, de un escribiente-escritor, que se ve obligado a rellenar hojas. Pero este tema siempre ha sido en esta Piel de Toro, enormemente complejo y complicado, siempre presente. Pienso-siento, y, así ha sido desde muy joven, que esta cuestión, siempre ha estado presente en este terruño de sol y sed, sed de todo, sed de demasiadas realidades, también sed de amistad y de amor y de paz y de bien y de bondad…

Modestamente, con mis dibujos-pinturas, con mis escritos, con mis pensamientos, con mis actos, sin ser perfecto, siempre he buscado la paz-tolerancia. Pienso y pensaba que en este país, se habían curado heridas-traumas del pasado. La rueda del sufrimiento, concepto que Buda descubrió e inventó, y que tantas veces, recuerdo en mis escritos. Debemos cortar los ejes de ese sufrimiento, que el sufrimiento que se hereda en generaciones futuras y para generaciones futuras sea menor. Que las abuelas cuenten menos lo malo de otros individuos y colectivos, y así, quizás, los nietos y biznietos no hereden tanto el estupor-tristeza-angustia-sufrimiento-traumas que sus antecesores sufrieron. Porque todos sufren-sufrimos heridas-traumas-angustias-penas-sufrimiento del pasado, pero todos o casi todo, no enseñan-enseñamos la historia en su totalidad, sino con parcialidad-parte o con una perspectiva solo…

Escribí hace demasiado tiempo ya, pensé, hace demasiado tiempo ya, que si resucitamos demasiado a los muertos, los muertos, sí los muertos nos comerán, a los vivos –que es la eterna historia de este país-sociedad desde el medievo-. Volveremos a crear nuevos muertos. Sé de que va la historia e Historia, sé como se tergiversa, incluso en las familias en sentido amplio, sobre algunos miembros, se hacen menos fotografías en los acontecimientos familiares, y se olvidan, más deprisa unas que otras.

En los archivos sucede lo mismo, unas partes se conservan más que otras, unos puntos de vista más que otros. Y, sin los documentos, se expresa, que la historia como ciencia social, la historiografía no tiene fundamento. Se cambia adrede, la historia presente y la del pasado para que escriban la historia del futuro de otro modo y otra manera. Esta es la realidad, a y en todos los ámbitos sociales. Esta es la realidad.

Cómo modesto escritor-escribiente, me cuestiono qué puedo aportar, para curar con un poco de sal y alcohol y vendas heridas que llevamos todos, a nivel individual y colectivo. Cómo y para que no estallen otra vez, los enfrentamientos-confrontaciones ideológicos, aunque cada uno tenga sus puntos de vista, para que no se radicalicen las palabras-formas-modos-lenguajes-verbos-adjetivos. Todo esto, que percibimos, cada mes lunar se va complicando. Cada mes tenemos algunos acontecimientos, que nos van helando-hiriendo el corazón-mente-carne-alma. Que nos preocupa más y más, por nosotros y para nosotros, para nosotros y nuestros descendientes.

Uno, se dice, le viene del fondo del alma-corazón-mente, sin desearlo-buscarlo, si en su limitación personal, a y en todos los niveles, debería pensar exiliarse de su propia sociedad-país. Uno, debería, a quién le corresponda, plantearse esta pregunta, si alguien como este escribiente, que ha amado hasta la saciedad esta sociedad-cultura-país, incluso con sus grandes y medianos errores, le sale del fondo, si debería plantearse, exiliarse, porque día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, el panorama de esta sociedad se complica, no se debilita, no se hace más fácil y más presumible lo que va a suceder, sino que se complijifica. Pero después viene la respuesta, dónde va a ir uno, uno, que solo ha ocupado un puesto modesto en todo el organigrama social, uno que ni siquiera sabe de que estrato social pertenece, alguien que en todo es en su existencia limitado.

No sé, siguiendo la preocupación de Javier Marías, quién me delataría a mí, espero que nadie, yo que he sido un insignificante ser, que solo ha acumulado-coleccionado fracasos en el mundo de la cultura y en otros, lo que si sé, es que yo no delataría a nadie. Seguiría, en la medida de lo posible, lo que siempre he hecho, pasando desapercibido, que la mayoría de los que habitan mi alrededor, ni siquiera sepan, que me he pasado toda la vida buscando verdades y conceptos, después, expresándolos en forma de pinturas y de frases-palabras-ideas. Paz y bien y sosiego.

http://soliloquios.blogia.com © jmm caminero (18-23 noviembre 2021 cr).

Fin artículo 2.779º: “Delatar”.