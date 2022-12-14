(Jmm Caminero) Los que nos obligamos a redactar cinco o seis artículos cada semana, ocurre que hay días que después de mirar y remirar distintas fuentes de información no surge nada…

Hay un viñeta de Mingote, que he citado varias veces, que, representa con una frase, “humorista buscando el tema para realizar la viñeta de humor”, más o menos, y se ve dibujada una caricatura-retrato del mismo Mingote.

Opino y pienso y repienso que esto ocurre muchas veces, a los que se dedican, recibiendo estipendio de dólares o solo las gracias, aquellas personas que se han propuesto redactar ideas y conceptos e imágenes y argumentos, cinco o seis a la semana. Hay días, mañanas o tardes o noches, que el tema, intelectio, decían los clásicos no surge, y, tampoco, la inventio, los argumentos, datos, ideas, imágenes, conceptos, por lo cual, tampoco la estructura o dispositio, y, el lenguaje, en todas sus formas, elocutio. Con lo cual, le acabo de mostrar las cuatro reglas o partes básicas de la retórica clásica, la oratoria romana, añadiría, la memoria y la pronunciación-gestos-formas…

El subgénero periodístico de opinión, es una mezcla entre información-comunicación, literatura-ensayo-poesía, y, a mi modo de ver, aspectos de filosofía-ciencia y metafísica. Metafísica, porque en los grandes temas está siempre presente, metafísica, porque en los pequeños temas también…

En la antigua Roma, en una de las Asambleas, no recuerdo el nombre, la tribuna de madera, donde se subían para sus discursos y oratoria y retórica los padres de la patria, estaba hecha de madera, de las quillas de los barcos de una batalla que había ocurrido décadas/siglos antes –me pregunto a veces, porque no hay una palabra para “medio siglo”, sino que hay que utilizar dos-.

Pienso que esto, era simbólico y metafórico. Los romanos sabían que sus discursos y oratoria para organizar la rex pública, se basaba en el poder. El poder era diríamos el azúcar y la miel y el cemento que sujetaba toda la sociedad. Y, así sucedió, cuándo siglos después, los pueblos bárbaros, mal llamados bárbaros, tomaron Roma, varias veces, cuándo a Odoacro o algún asesor, se le ocurrió, cerrar y destruir los acueductos de Roma, fue la puntilla esencial que terminó definitivamente con el concepto-invento de Roma, y, amaneció la larga Edad Media, con sus sombras y sus pequeñas luces…

Un artículo periodístico, es algo semejante-descendiente de los discursos que se realizaban en los senados, asambleas, comités de las ciudades Estado de Grecia o de la República de Roma. Cierto es, que tocan y rozan las columnas periodísticas, cientos de temas diversos y diferentes, casi siempre dependiente de la psicología-antropología-ideología-metafísica o no metafísica, que también es metafísica del corazón del escribiente. Pero en definitiva y en el fondo, es lo mismo/similar/parecido, dicen que tienen como finalidad convencer y disuadir y persuadir al lector. Puede que sea este el fin, en la mayoría de los casos/autores/as. En el mío, aunque no se crea, es simplemente hacer pensar-meditar-reflexionar a/de un sujeto sobre sí mismo…

Es muy sencilla mi postura, un texto o discurso o microensayo, como una conversación o un diálogo o un texto escrito o hablado, lleva en sí, unas posturas conceptuales y otras emocionales, unas racionales y otras irracionales. Con lo cual, es casi imposible, que el receptor/a esté en la misma situación psicológica y el resto de aspectos o dimensiones del hombre, que el emisor del discurso o texto. Por consecuencia, es casi imposible, que alguien esté totalmente de acuerdo con un texto escrito o hablado, cien por cien.

Con lo cual, solo cabe, de cincuenta líneas de una columna/artículo, solo tres o cuatro líneas, una frase, le sirva o le guste o le agrade. Con lo cual, todo el resto, tiene como finalidad que piense y analice, que contradiga el discurso, que le añada o le quite… Por tanto, no escribo para persuadir, sino para hacer pensar, y que piense incluso en contra del discurso que está oyendo, es decir, del artículo. No escribo para los míos, que no sé quienes serán, sino para los míos y los no-míos, para todos, con lo cual todos son los míos…

Aunque no lo crean, me he leído y releído y meditado y pensado y repensado, al menos más de una docena de tesis doctorales y una decena de TFG, además de docenas de artículos sobre el columnismo periodístico de opinión –además de conferencias, discursos, etc.-. Quizás, con el fin esencial, siguiendo a Umbral, de descubrir, en sus palabras, la “esencia del artículo”. Con lo cual, pienso y opino, opino y pienso, que tengo ya un conocimiento suficiente sobre este género/sub o esta técnica/sub…

Por lo cual, considero que el articulismo de opinión y literario, como lo entiendo, no está hecho, con la vanidad y soberbia y la grandilocuencia del escribidor, sino, a semejanza, de cómo el camarero que expende un buen café, algo que sirva al receptor. Un artículo está hecho, es un instrumento, muy semejante a una arenga o a un sermón o un discurso en Cortes, para que alguien, diez o doce personas, piensen un poco más sobre si mismos, y sobre si mismos y lo que les rodea. Una columna está fabricada para que un lector/a piense que existen, quizás otras cosas, que no había pensado que existen, que existen argumentos o datos o razones, que no había pensado…

¡Un artículo periodístico es un artefacto o espejo que sirve para que usted lector/a se refleje a sí mismo y en si mismo…! ¡No para convencer, no para percudir, no para disuadir de nada, ni de nadie…! ¡No está hecho para buscarse adversarios o enemigos o contrincantes o polemizadotes sin sentido…!

Fin artículo 3.323º: “El artículo del día”.