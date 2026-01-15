El alcalde visita el nuevo vial de entrada y salida de Tabico Alto, Vaguada de la Sierra y Casas Blancas, más ancho y con nuevas aceras. Agradece la colaboración vecinal y anuncia un nuevo panel indicativo para identificar estos históricos núcleos residenciales

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado una importante obra de refuerzo de la seguridad vial y mejora en el acceso a las urbanizaciones del sureste del ensanche: Tabico Alto, Vaguada de la Sierra y Casas Blancas. Los trabajos han supuesto fundamentalmente el ensanche de la calle Pedro de Mena, a la altura de la glorieta donde confluyen la travesía urbana y la denominada cuesta de los Pinos (carretera de Churriana).

El alcalde, Joaquín Villanova, ha supervisado el resultado final de este proyecto, y ha anunciado que se completará con un nuevo panel indicativo para identificar estos históricos núcleos residenciales de Alhaurín de la Torre. La actuación es fruto del compromiso alcanzado por el propio regidor con los vecinos de ese sector, incluido un acuerdo con los propietarios de las fincas colindantes para que cedieran parte de sus propiedades para ensanchar el vial.

Las obras han corrido a cargo del Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez. El Ayuntamiento pide disculpas por las molestias ocasionadas, pero recuerda que se trataba de una medida importante y muy solicitada por los residentes. La ejecución ha dado lugar a un acceso con aproximadamente tres metros más de ancho, y se ha aprovechado para construir sendas aceras de hormigón impreso a ambos lados.

También se ha asfaltado el pavimento y se ha mejorado la señalización vertical y horizontal, incluyendo el montaje de bolardos de separación, al tratarse de una calle con doble sentido viario de circulación.

Villanova ha cifrado en unos 120.000 euros la inversión que se ha destinado y que ha servido para ganar “mucha seguridad vial”, ya que anteriormente era una entrada con poca visibilidad y de escasa anchura a una de las urbanizaciones más antiguas de Alhaurín de la Torre. El alcalde ha agradecido la colaboración vecinal y las cesiones de los dueños de las fincas afectadas.

Además, ha anunciado que próximamente finalizará el nuevo panel, que ha calificado de “importante” para dar visibilidad y que “todo el mundo conozca” estas urbanizaciones “señeras” del municipio.