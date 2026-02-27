Las consejeras Carolina España y Rocío Blanco y el consejero Arturo Bernal han presidido, junto al presidente de Diputación, el alcalde de Málaga y la delegada del Gobierno, el acto institucional de entrega de Banderas por el Día de Andalucía

El Gobierno andaluz ha destacado hoy que, desde Málaga, Andalucía avanza aportando estabilidad y confianza, y ha reivindicado “el orgullo de ser andaluz” durante el acto institucional de la entrega de las Banderas de Andalucía, con las que han sido reconocidas diez personas e instituciones que reflejan “el compromiso y el talento” de Málaga.

El acto, celebrado en el Auditorio Edgar Neville, ha estado presidido por Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

En el mismo han participado también los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Málaga y los vicepresidentes y diputados de la institución provincial, así como representantes de las diferentes entidades académicas, sociales, judiciales, económicas, militares y de los cuerpos de seguridad provinciales.

Asimismo, se ha emitido un vídeo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que ha felicitado a los galardonados. El acto se ha cerrado con el Himno de Andalucía, que ha sido interpretado por el dúo malagueño JavyPablo, y a lo largo de la celebración también han actuado la panda de verdiales “El Capitán” y un grupo de alumnos del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet.

Andalucía, un modelo a seguir

Durante su intervención, y tras felicitar a los premiados, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha reivindicado “el orgullo de ser andaluz”, subrayando que “los andaluces hemos dejado de ser el farolillo rojo; ahora somos ejemplo, modelo a seguir, somos admirados y somos orgullo”.

Carolina España ha destacado que Andalucía “no avanza por inercia, sino porque su gente empuja y porque hay un Gobierno que aporta estabilidad y confianza”, y ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo de Juanma Moreno con la provincia, recordando que desde 2019 se han invertido más de 4.500 millones de euros en Málaga para impulsar proyectos estratégicos y relanzar iniciativas que permanecían paralizadas.

En este sentido, ha asegurado que la Junta “está donde se la necesita”, aludiendo al Plan Andalucía Actúa, dotado con 255 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas que ha azotado a la comunidad y a la propia provincia de Málaga, al tiempo que ha reclamado al Gobierno central “trenes que funcionen y vías que nos unan, no que nos aíslen”, denunciando el caos ferroviario que sufre Málaga tras el accidente de Adamuz, en Córdoba. “Nuestra memoria y nuestro corazón siguen en Adamuz”, ha afirmado, señalando que la tragedia “nos une en el dolor, pero también nos impulsa a trabajar con más fuerza por una Andalucía conectada, segura y próspera”, y recordando que el municipio cordobés será distinguido con la Medalla de Andalucía como símbolo “del corazón cálido y generoso de los andaluces”.

Al principio del acto intervino también la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, quien destacó el avance de Andalucía en los últimos siete años, en los que se ha demostrado que “Andalucía funciona”, señalando que “lideramos la creación de empleo y las altas en la Seguridad Social, la creación de empresas y autónomos, y también lideramos las exportaciones”.

“Tenemos seguridad, estabilidad, certidumbre, y estamos lejos del infierno fiscal de antaño. Una Andalucía donde esa recaudación extra, proveniente de esa mayor actividad económica, propiciada por un clima fiscal más amable, ha servido para reforzar los servicios públicos esenciales, como la sanidad”, ha explicado Navarro.

Asimismo, Navarro ha afirmado que hoy en Andalucía “por fin nuestra provincia ocupa el lugar que le corresponde, no solo reconociendo su liderazgo económico, sino revirtiendo en ella gran parte de lo que aporta, y con ello respondiendo a las necesidades que esa pujanza trae aparejada”.

En este sentido, la delegada ha señalado el esfuerzo por reforzar los servicios públicos y las infraestructuras, entre las que ha destacado que el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza ya se encuentra en obras, el Metro, la conectividad con de Ronda o los numerosos centros de salud que se han puesto en marcha a lo largo de la provincia. Igualmente ha recordado el incremento de 30.000 sanitarios en la sanidad pública en los últimos siete años.

Tras felicitar a los galardonados, a los que ha definido como “ejemplos de compromiso, generosidad, tolerancia y liderazgo”, también ha tenido palabras para el tren de borrascas y el trágico accidente de Adamuz, destacando la gran respuesta que se ha dado desde la Junta de Andalucía a los afectados, “una respuesta que ha estado a la altura de los propios andaluces”, recordando también respuestas similares ante el covid, la sequía o los grandes incendios.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado el impulso empresarial, cultural y social de los galardonados, que “simbolizan talento, esfuerzo y vocación de servicio”, y ha añadido que “son ejemplo de la mejor Málaga y, por tanto, de la mejor Andalucía”.

Salado también ha expresado “el orgullo que sentimos” por lo sucedido en Ronda durante el último temporal: “Sus vecinos y su Ayuntamiento han dado una lección de empatía, de cariño y de andalucismo”. “Nada define mejor Andalucía que ese abrazo maternal que ha dado Ronda a sus pueblos vecinos”, ha apuntado.

Por último, el presidente de la Diputación ha afirmado que “necesitamos infraestructuras seguras, modernas y dimensionadas al peso económico real de nuestra provincia” en materia de movilidad, de agua y de capacidad eléctrica, entre otras. “Es una cuestión de justicia y de responsabilidad con el futuro de Andalucía”, ha manifestado Salado, que ha mostrado la determinación de la provincia “para seguir liderando, para seguir generando oportunidades y para seguir defendiendo los intereses de nuestros municipios y de nuestros sectores productivos”.

En el turno del alcalde malagueño, Francisco de la Torre ha felicitado a las personas y entidades distinguidas y las ha definido como ejemplos y referentes de la apuesta por la excelencia de Málaga y del potencial de la provincia y de Andalucía para seguir creciendo en competitividad, productividad y calidad de vida, para lo que ha considerado fundamental hacerlo con la educación como gran palanca de transformación.

“Hemos avanzado mucho, pero ese recorrido nos debe servir de estímulo para llegar más lejos. Tenemos una enorme capacidad para atraer talento, pero entre todos debemos hacer un esfuerzo para que nuestro talento pueda tener más oportunidades. Y la única manera de conseguirlo es a través de una mayor y mejor preparación que nos haga más competitivos”.

Entrega de las 10 distinciones ‘Bandera de Andalucía’ en Málaga

Las 10 distinciones del Día de Andalucía se conceden a personalidades, empresas, instituciones y proyectos que han destacado en alguna de las modalidades premiadas, y las diez banderas representan la defensa de los valores de Málaga.

Las banderas entregadas este año han sido:

Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras.

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. En su 250 aniversario por haber sido, durante dos siglos y medio, una institución referente en la defensa del Estado de Derecho, las libertades públicas y la dignidad de las personas, entendiendo el Derecho no solo como un conjunto de normas, sino como una disciplina profundamente vinculada a las Humanidades, promoviendo el estudio, la reflexión y el debate jurídico como herramientas al servicio de la convivencia democrática y del progreso colectivo, proyectando el conocimiento jurídico como una expresión viva de las Letras y del pensamiento humanístico en Andalucía.

Bandera de Andalucía de las Artes.

A la diseñadora Pepa Borrego. Por su recorrido profesional, constancia, creatividad y el talento que ha demostrado a lo largo de toda su carrera, la cual comenzó a desarrollar y forjar desde su niñez, hasta convertir la tradición más arraigada de la Ciudad del Tajo en expresión artística de primer nivel. Como diseñadora de trajes de goyesca, ha elevado esta indumentaria emblemática a la categoría de obra de arte popular, reservando además una seña de identidad cultural profundamente ligada al patrimonio de Andalucía.

3.Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio

A la revista Péndulo, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Por haberse convertido en una publicación de referencia en la divulgación cultural, científica, técnica e histórica de nuestra provincia y comunidad, ya que aborda con rigor y sensibilidad, en cada una de sus cuidadas y exquisitas ediciones, el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, industrial, tecnológico y social de la provincia, contribuyendo a ampliar la mirada sobre la riqueza cultural de Andalucía en un compendio de saberes y reflexiones que la convierten en un valioso instrumento para la conservación, difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio.

Bandera de Andalucía del Deporte.

Carolina Navarro. Por haberse convertido, no sólo en una deportista brillante y excepcional, referente internacional en la disciplina del pádel, ejemplo de constancia, superación y excelencia competitiva, sino también por su compromiso social dentro y fuera de las pistas. Su carrera, marcada por títulos, liderazgo y una proyección que ha llevado el nombre de Andalucía por todo el mundo, se complementa con una destacada labor como impulsora del deporte femenino y promotora de valores como la igualdad, el esfuerzo y la vida saludable.

Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia.

María Teresa Verdugo. Por su inagotable lucha en favor de la igualdad real, contra los delitos de odio y contra cualquier discriminación de las personas; un objetivo que ha fijado y ha mantenido desde los inicios de su carrera y que ahora afronta desde la presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación en el ámbito estatal. Al frente de este organismo ofrece protección frente a la discriminación y se promueve el cumplimiento del derecho antidiscriminatorio.

Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa.

Salvador Panadería y Pastelería. Por ser ejemplo de crecimiento y evolución de nuestra economía local, distribuyendo pan por toda España y siendo una empresa que apuesta, desde el principio, por mantener la calidad del producto como factor diferencial, a la vez que promueve el empleo local, dando trabajo actualmente a 320 trabajadores. Se trata de una empresa con más de un siglo de historia, que ha sabido evolucionar, sin perder su esencia, de la tahona de piedra a la aplicación de la tecnología, logística y procesos de producción.

Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud.

Emilio Alba. Por haberse convertido en todo un referente, casi leyenda, en la investigación y la lucha médica contra el cáncer, enfermedad que combate desde 1997 en su base del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de la ciudad de Málaga. Tras una dilatada trayectoria, Emilio Alba pone ahora además todo su esfuerzo y experiencia al servicio del Centro de Investigaciones de Terapias Avanzadas y Cáncer (CITAC), con la idea de impulsar la investigación oncológica de vanguardia desde la provincia de Málaga.

Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia.

Javier Calleja. Como reconocimiento a su extraordinaria proyección internacional y a su capacidad para llevar el nombre de nuestra provincia a lo más alto del panorama artístico contemporáneo. Su obra, profundamente personal y reconocible, ha conquistado especialmente Japón, China y los Estados Unidos, donde goza de un éxito y una admiración incuestionables. Ha sabido construir un lenguaje creativo propio que conecta culturas y sensibilidades distintas, demostrando que el talento local puede alcanzar dimensiones globales.

Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental.

Asociación Tomate Huevo de Toro. Por su trabajo como asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es incrementar el valor añadido del Tomate Huevo Toro cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce, un producto estrella en la gastronomía malagueña, que se ha ganado por derecho su hueco en la alta cocina. A través de esta asociación se revaloriza el trabajo de los agricultores y agricultoras, promoviendo la plantación, cuidado y selección de los frutos con todas las garantías agrícolas y valores medioambientales y de sostenibilidad a través de sus métodos de cultivo tradicionales y la gestión de recursos.

Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en defensa y fomento del interés general de la provincia.

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Por su entrega y dedicación para velar por la seguridad de todos los malagueños y por su infatigable trabajo y servicio especialmente en las emergencias vividas estos años. El Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Málaga, cuenta con 14 parques en la provincia para atender a 700.000 personas y se ha convertido en un referente nacional en cuanto a sus recursos humanos, su formación, su flota de vehículos y su equipamiento técnico.