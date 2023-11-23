Antonio Sanz destaca que será una pieza clave en la transformación digital y servirá de impulso a start-ups y emprendedores

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves, durante su intervención en Comisión Parlamentaria, que el borrador de la Ley de Andalucía Digital verá la luz durante el primer trimestre de 2024.

Así, Sanz ha destacado que esta ley “será una pieza clave en la transformación digital de Andalucía a todos los niveles porque dotará de un marco legal a todas las estrategias que está implantando este Gobierno a través de la Agencia Digital de Andalucía: Las ya aprobadas Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, el Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025, la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030 y la Estrategia Andaluza para la Creación Audiovisual y de Contenidos Digitales; y las que están en proceso de formulación como Estrategia Andaluza de Administración Digital centrada en las personas, la Estrategia Cloud de Andalucía 2030 y la Estrategia de Em- prendimiento Digital y Transformación Digital de la Pyme.

En ese sentido, el consejero ha recordado que la nueva ley tiene como objetivo principal alcanzar la digitalización plena de toda la sociedad andaluza actuando a todos los niveles: ciudadanía, empresas y administración pública.

“La transformación digital va a favorecer el desarrollo y la competitividad de todos los sectores productivos de nuestra región y potenciar el sector digital como uno de los motores claves de la economía andaluza”, ha continuado.

Además, ha asegurado que con la tramitación de este anteproyecto se detectarán y se solventarán obstáculos administrativos que puedan estar dificultando esa transformación digital.

En ese sentido, Sanz ha recordado que “a menudo vemos como nuestras star-ups y nuestros emprendedores se encuentran con numerosas carencias en la normativa actual que ralentizan sus proyectos empresariales y esta futura ley les ayudará a paliar esa situación”.

Y ha explicado que el texto normativo “será transversal para todas las consejerías y contará con un grupo de expertos al más alto nivel y que servirá de apoyo a la Agencia Digital de Andalucía”.

Centro de Proceso de Datos (CPD)

Por otro lado, Antonio Sanz también ha desvelado que las obras del Centro de Protección de Datos (CPD) comenzarán a ejecutarse el próximo año en el Parque de la Cartuja en Sevilla, en una parcela de 9.172 metros cuadrados.

“Esta nueva infraestructura albergará los sistemas, aplicaciones y servicios mediante la implementación de una solución de nube (cloud) híbrida, donde se implantarán los futuros servicios de la administración, que harán uso de tecnologías innovadoras como la Inteligencia Artificial, Asistentes Virtuales, Computación Cuántica o Big Data”, ha explicado Sanz.

Además, el consejero se ha referido a “la apuesta del Gobierno andaluz por la digitalización, que se refleja en el presupuesto de 2024, donde vamos a destinar más de 379 millones de euros para la Agencia Digital de Andalucía, 80 millones más que el ejercicio anterior”.

También ha destacado “la culminación de la transformación de las cuatro fases de los Puntos Vuela para digitalizar cada rincón de Andalucía”. Al mismo tiempo que ha resaltado el bono digital, que cuenta con una partida de 6,70 millones de euros, para que cerca de 28.000 hogares de Andalucía puedan contar con un mejor servicio de internet.