Los dos nuevos aceleradores lineales Elekta Infinity permiten gestionar el movimiento durante la radiación, además de tratar las lesiones a alta dosis, minimizando efectos adversos en tejidos sanos

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, a través de la unidad de Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria, ha incorporado dos nuevos equipos de alta tecnología que beneficiarán a casos de elevada complejidad. En este sentido, los dos nuevos aceleradores lineales Elekta Infinity permiten el abordaje de las lesiones utilizando alta dosis, pero minimizando los efectos adversos en los tejidos sanos, además de aportar mayor eficacia y seguridad, ofreciendo ventajas respecto a la posición del paciente y la gestión de su movimiento durante el proceso de irradiación, como contribución a su mayor efectividad.

De este modo, la puesta en funcionamiento de estos dos nuevos viene a completar la renovación integral de esta unidad, que consta de cuatro unidades de tratamiento, dos de las cuales corresponden a equipos de Tomoterapia, renovados y ya funcionando desde 2020, gracias a las aportaciones del convenio Amancio Ortega. Estos recambios, aportan un gran salto tecnológico, con el que se conseguirá mayor eficacia y seguridad en los tratamientos radioterápicos.

Por otro lado, destacar que la incorporación estos dos nuevos equipos de Aceleradores Lineales, Elekta Infinity pertenece al plan de Inversión de equipos de Alta Tecnología (INVEAT) que se está llevando a cabo en Andalucía para modernizar y actualizar este tipo de equipamiento de alta precisión financiada por la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia- NextGeneration EU, instrumento financiero de la inversión C18.I1 Plan de inversión en equipos de alta tecnología del SNS, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

De este modo, los pacientes que acuden a la unidad de Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ya pueden beneficiarse de técnicas muy avanzadas con resultados similares a la cirugía. Además, se ha incorporado una mesa HexaPOD, que permite mejorar los posicionamientos durante el tratamiento. En esencia, estas técnicas permiten dar más dosis por sesión de tratamiento con mayor seguridad, consiguiendo destrucción del tumor y pocos efectos adversos sobre tejido sano.

Por otro lado, cabe resaltar que estos equipos incorporan tecnología para la radioterapia guiada por superficie (SGRT) VISION RT, como la técnica de detección en superficie del paciente sin recurrir a sistemas de marcas en piel (tatuajes), para la localización y rastreo de volúmenes a irradiar.

Actividad Asistencial

La unidad de Oncología Radioterápica y Radiofísica hospitalaria del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria- que ha sido la primera unidad de Oncología en conseguir la acreditación optima por la ACSA- tiene una población de referencia de más de un millón de habitantes y ha tenido una actividad en 2022 para consultas externas cifrada en 2,556 primeras vistas y 7.401 revisiones, lo que supone la asistencia a pacientes oncológicos cercana a los 10.000.

Por otro lado, cabe resaltar que han sido tratados en este centro hospitalario 2.076 pacientes, destacando las 800 técnicas complejas realizadas y sobre todo las 150 SBRT (técnica que presenta similar eficacia que la cirugía en algunos tipos de tumores, como por ejemplo el de pulmón en estadio tempranos). Todo ello supone la administración de 23.400 sesiones de tratamiento.