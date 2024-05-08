El equipamiento táctico era algo que estaba reservado a profesionales como los policías o los militares, pero que ahora tiendas online como militarix.com ponen a disposición de todos nosotros. Los aficionados al airsoft suelen comprar esta clase de productos, pero lo cierto es que también son apreciados por personas que salen al campo y por aquellos a los que les gusta la supervivencia.

Mochilas tácticas

De entre todos los productos que ponen a la venta webs como Militarix, las mochilas tácticas son uno de los más vendidos y de los más apreciados por sus clientes. Una de las más conocidas es la mochila táctica militar US Assault Miltec, la cual se vende con diferentes clases de camuflaje o con colores más discretos como el negro.

Las hay de varias capacidades, y las personas que las compran las emplean para la caza, el senderismo, uso militar, etc. Destacan por todo lo que les cabe dentro y porque incorporan el sistema Molle, lo cual quiere decir que es muy sencillo añadirle accesorios como bolsillos extra.

Botas militares

Otro artículo que se vende muy bien en esta clase de tiendas son las botas militares. Se construyen para cumplir las exigencias más duras y no romperse en mucho tiempo.

Incluso en el mundo civil son muy apreciadas, más cuando este tipo de calzado hace mucho que dejó de ser de mala calidad. Ahora tenemos modelos como las Lowa Zephyr gore-tex hi tf coyote que son impermeables y transpirables.

Eso las hace aptas incluso para climas cálidos, pues no vamos a tener problemas en los pies si aparece el calor, una situación en la que las botas que no transpiran nos llegan a destrozar los pies.

Linternas

En el equipamiento táctico nunca puede faltar una buena linterna. De hecho, incluso las deberíamos llevar en el coche o con nosotros si nos movemos por la ciudad.

Hay modelos de todo tipo, aptas con el fin de incorporarlas a una mochila táctica, para la guantera del coche o incluso de tamaño llavero. De este modo, no vamos a tener problemas a la hora de escoger la que se adapte a nuestras necesidades.

Así, para la mochila una de las mejores es una linterna LED de 900 lúmenes con tres funciones. Es grande, lo que facilita manejarla con guantes, y muy potente. Eso permitirá iluminar muy bien y a gran distancia, incluso en las peores condiciones climáticas.

Cuenta con una batería, lo que hace que nos libremos de las pilas, e incorpora un cargador de coche que nos ayudará a tenerla lista, aunque no haya un enchufe cerca.

Material de primeros auxilios

Siempre conviene llevar un pequeño kit de primeros auxilios. En el coche, en la mochila que acarreamos a diario, si salimos a hacer senderismo, de caza, etc., lo mejor es llevar uno que lleve lo más básico. Un botiquín de primeros auxilios básico color verde, como el que venden en Militarix, puede ser suficiente. No pesa, viene con su propia funda y trae lo básico con el fin de curar algunas heridas comunes.