(Izquierda Unida Málaga) Morillas: “El PP lleva años desplegando una estrategia que deliberadamente pretende privatizar la sanidad pública. La hoja de ruta es sencilla: precarizar y recortar a los profesionales sanitarios, aumentar conciertos, cerrar centros de salud por las tardes y eliminar camas en los hospitales, como en el Clínico o el Regional”

Acompañada de alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales de Izquierda Unida de numerosos pueblos de la provincia de Málaga, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha lanzado un claro mensaje al presidente andaluz, Juanma Moreno y al Partido Popular (PP), “se acabó el tiempo de desmantelar nuestra sanidad pública. Nuestros pueblos no se mueren, los está matando el PP con su estrategia privatizadora de los servicios públicos”.

Morillas explica que “los municipios de la provincia ven, día a día, como sus vecinas y vecinos no son suficientemente atendidos y como el PP está desmantelando la sanidad pública. La realidad es que en muchos pueblos de la provincia y en barrios y distritos enteros de las ciudades no hay atención médica las 24 horas, no hay un servicio pediátrico 24 horas y, en ocasiones, una ambulancia tarda más de una hora en llegar, con las trágicas repercusiones que ello puede acarrear”.

Morillas asegura que “el Partido Popular lleva años desplegando una estrategia que deliberadamente pretende privatizar la sanidad pública. La hoja de ruta es sencilla: precarizar y recortar a los profesionales sanitarios, hasta 7.000 trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública andaluza no han visto renovados sus contratos en los últimos meses; aumentar los conciertos, cerrar centros de salud por las tardes y eliminar camas en los hospitales, como en el Clínico y en el Regional”.

“Mientras deteriora lo público, el PP transfiere ingentes cantidades de dinero público a la sanidad privada. El modelo del PP es recortar la sanidad pública, la que es de todas y de todos, para inyectar el máximo posible de fondos públicos a la sanidad privada”, denuncia la coordinadora de IU.

Morillas declara que “hoy confiábamos en que la Diputación de Málaga aprobara un llamamiento a la Junta de Andalucía en defensa de una sanidad de calidad y universal, pero nos hemos encontrado a un PP que mira para otro lado que niega la evidencia”.

El alcalde de Teba, Cristóbal Corral (IU), sostiene que “en los pueblos del interior el PP está haciendo un atropello a la sanidad pública. Frente a los discursos victoriosos del PP, la realidad de la gente es que estamos mucho peor que hace décadas. En Teba cada vez tenemos menos servicios de atención sanitaria, por eso llevamos noventa y seis semanas concentrándonos en la plaza del pueblo todos los viernes para reclamar una sanidad pública y de calidad”.