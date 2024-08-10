Son rutas por la Serranía de Ronda, la Sierra de las Nieves, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía, además del Camino Mozárabe de Santiago y del Camino Geológico Malacitano

Cristóbal Ortega destaca la apuesta de la institución provincial por el turismo de naturaleza y el turismo activo

La Diputación de Málaga ha adjudicado por 664.227,42 euros el servicio de mantenimiento durante cuatro años de seis senderos de gran recorrido de la provincia de Málaga, excluida la Gran Senda de Málaga. Se trata de senderos que transcurren por la Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves, Guadalhorce y Axarquía, además del Camino Mozárabe de Santiago y del Camino Geológico Malacitano, que suman en total 553 kilómetros.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, ha indicado que, además de la Gran Senda de Málaga, los senderos de gran recorrido, que se encuentran perfectamente homologados y señalizados, también resultan muy atractivos para los aficionados a caminar por el bosque o por el monte, ya que ofrecen paisajes de gran interés.

“Tenemos la gran suerte de vivir en una provincia muy heterogénea, de gran biodiversidad y con rincones y parajes espectaculares. Todo eso puede contemplarse en los senderos de gran recorrido con los que contamos y, por eso, es fundamental mantener en perfectas condiciones las rutas”, ha destacado.

Además, Ortega ha incidido en la apuesta de la Diputación por el turismo de naturaleza y el turismo activo, ya que se han convertido en recursos muy importantes para dinamizar la economía de los pueblos del interior.

Actuaciones de mantenimiento

Las actuaciones de mantenimiento que se realizarán incluyen la reparación o sustitución de elementos dañados, la reparación o sustitución de los elementos de seguridad de las etapas (como cadenas y pasamanos) y pequeños arreglos en los puentes y vados, como reajuste de maderas, anclajes y otros elementos.

Otros trabajos son los desbroces ligeros en los entornos de las señales para garantizar su visibilidad, y el corte y la retirada de árboles y arbustos que dificulten o impidan el paso a pie, así como la limpieza de residuos.

Y también se realizará la reparación de daños, como el deslizamiento de laderas o de caminos, la caída de árboles o la rotura de muros de contención.

Adjudicación por lotes

Cristóbal Ortega ha explicado que el mantenimiento de los senderos de gran recorrido de la provincia, excluida la Gran Senda de Málaga, se ha dividido en seis lotes, para atender cada uno de los senderos.

Por un lado, se ha adjudicado a la empresa Manuel Perujo Villanueva por 148.123,79 euros el mantenimiento de la Gran Senda de la Serranía de Ronda (GR-141), un recorrido circular, dividido en seis etapas, que discurre por los valles de los ríos Guadiaro y Genal y que suma 112,6 kilómetros.

También, por un importe de 87.365,36 euros, la empresa Clece SA se encargará del mantenimiento de la Gran Senda de la Sierra de las Nieves (GR-243), que recorre en dirección norte-sur algunos de los municipios del Parque Nacional con 114,6 kilómetros en siete etapas.

Respecto a la Gran Senda del Guadalhorce (GR-248), que recorre el cauce fluvial del río, desde la estación de El Chorro, en el desfiladero de los Gaitanes, hasta el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce a través de 52,2 kilómetros en cuatro etapas, los trabajos se han adjudicado a la empresa Eiser Jardinería y Paisajismo SL por 71.522,36 euros.

Igualmente, Eiser Jardinería y Paisajismo SL se encargará, por 113.291,26 euros, del mantenimiento de la Gran Senda de la Axarquía (GR-242), que se inicia en Riogordo y finaliza en Rincón de la Victoria con un trazado de 43,3 kilómetros. El sendero atraviesa pueblos como Comares, Cútar, El Borge, Almáchar y Moclinejo.

Otro sendero es el GR-245, Camino Mozárabe de Santiago, que en la provincia suma casi 90 kilómetros desde la capital hasta el límite provincial con Córdoba, con seis etapas, pasando por Almogía, Villanueva de la Concepción, Antequera, Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas. En este caso, los trabajos se han adjudicado por 98.749,19 euros a David Barranco Pérez.

Y, por último, el Camino Geológico Malacitano (GR-340), que contempla un total de 144 kilómetros en nueve etapas. Circunvala el territorio del futuro Geoparque Guadalhorce de Málaga, incluyendo etapas entre Pizarra, Álora, Valle de Abdalajís, embalse del Conde del Guadalhorce, Campillos, Teba, Ardales, Carratraca y Casarabonela. De su mantenimiento se encargará Malagueña Forestal, SL por 145.175,46 euros.