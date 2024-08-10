El suburbano malagueño tendrá un servicio especial de Feria para atender las necesidades de movilidad de los ciudadanos

También se pondrá en servicio la segunda fase del Metro Pay, que permite beneficiarse de los descuentos vigentes en el suburbano

El Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ampliará los horarios y mejorará las frecuencias de paso entre el 16 y el 24 de agosto, con motivo de la Feria de Málaga. El suburbano tendrá un servicio especial para atender las necesidades de movilidad de la ciudadanía en una de las semanas culturales y de ocio más importante de la ciudad.

“El Metro de Málaga volverá a ser, como hace un año, un medio de transporte de referencia para que los malagueños disfruten de la Feria del centro”, ha dicho la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha destacado el récord del año pasado, donde se triplicó el número de viajeros en los días de Feria.

De esta manera, en la madrugada del viernes 16 al sábado 17 de agosto el horario se ampliará hasta las 2.30 horas para facilitar los desplazamientos de los usuarios que tengan previsto asistir al tradicional pregón y a los fuegos artificiales que constituyen el inicio de las fiestas. El resto de los días el horario comercial se extenderá hasta las 1.30 horas de la madrugada.

Además, se reduce el intervalo de paso de los trenes en las horas con mayor afluencia de viajeros. Así, la Noche de los Fuegos el intervalo de los trenes entre las 20.00 y las 2.30 horas será de cinco minutos. Por su parte, los dos sábados de feria, el domingo 18 y el lunes 19 por ser festivo local, los trenes circularán cada siete minutos entre las 12.30 y las 22.00 horas, para dar una mejor cobertura a la demanda prevista.

En cuanto al inicio del horario comercial, el dispositivo especial de Feria no implica variaciones, ya que en los días laborables se mantiene el comienzo del servicio a las 6.30 horas de la mañana, mientras que los festivos, así como el sábado y el domingo, dará comienzo a las 7.00 horas, tal como sucede el resto del año.

Durante todo el transcurso de la Feria de Málaga, el Metro reforzará la vigilancia en trenes y estaciones, en previsión de un incremento en la afluencia de viajeros y con el fin de facilitar el normal desarrollo del servicio en los momentos de máxima demanda.

La ampliación del servicio comercial a lo largo de la semana de Feria, que equivale a un incremento de 13,5 horas adicionales de servicio frente al horario ordinario, tiene como finalidad adaptar el Metro de Málaga a las necesidades de la movilidad derivada de la agenda cultural y festiva de la capital, potenciando el servicio en aquellos eventos que propician un incremento sustancial de los desplazamientos en la ciudad, como es el caso de la Semana Santa, eventos deportivos, así como los partidos del Unicaja Baloncesto, las carreras urbanas, o la mencionada Feria de Málaga.

Segunda fase de Metro Pay

Por otra parte, y coincidiendo con la Feria de Málaga, Metro de Málaga pone en servicio la segunda fase del sistema de pago y validación Metro Pay, vigente desde el pasado mes de marzo. Esta segunda fase requiere de un registro del usuario de metro y permite beneficiarse de los descuentos vigentes. El sistema de pago y validación Metro Pay, en su primera fase, permite acceder y viajar en metro usando una tarjeta bancaria EMV contactless. Gracias a este sistema, el usuario puede viajar utilizando directamente su tarjeta bancaria, ya sea de crédito o débito, tanto en formato físico como a través del dispositivo móvil.

Como novedad ahora, al registrarse como cliente de Metro Pay y pagar con una tarjeta de crédito física, el usuario puede beneficiarte de los descuentos vigentes (0,33 €). Por el contrario, el cliente no registrado o que pague con un dispositivo que no sea la tarjeta de crédito física, seguirá abonando la tarifa correspondiente al billete ocasional al final del día, siendo 1,35 € (más información en https://metromalaga.es/metro-pay/)

Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga constan de 13,6 kilómetros de trazado y 19 paradas y estaciones, incluyendo la extensión hasta Atarazanas. Recientemente, el pasado 30 de julio, cumplió su décimo aniversario desde su inauguración, acumulando a esa fecha más de 70 millones de viajeros transportados desde el día en el que se puso en servicio comercial las líneas 1 y 2 hasta El Perchel.