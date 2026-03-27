(Por Iván Chamizo Fontalba) La previsión meteorológica para la Semana Santa 2026 en la provincia de Málaga comienza con buenas noticias, aunque con cierta incertidumbre de cara a los primeros días clave.

Según las estimaciones del colaborador meteorológico Iván Chamizo Fontalba, el arranque del periodo festivo estará marcado por la estabilidad, con un Viernes de Dolores y Sábado de Pasión prácticamente libres de lluvias en toda la provincia.

Inicio tranquilo: sin lluvias y ambiente fresco

Para este Viernes de Dolores no se esperan precipitaciones relevantes, aunque no se descartan lloviznas muy débiles a primeras horas de la mañana en zonas de sierras prelitorales como Montes de Málaga, Sierra de Mijas o Los Reales, debido al viento húmedo de levante.

En el resto del territorio, la jornada será estable, con viento de levante moderado y presencia de magón (mar de fondo) en el litoral malagueño.

Las temperaturas se situarán en valores suaves, con máximas de 18ºC-19ºC y mínimas entre 12ºC y 14ºC, sensación algo más fresca por la humedad.

El Sábado de Pasión continuará en la misma línea, con probabilidad muy baja de precipitaciones y temperaturas similares.

Domingo de Ramos: la clave está en la DANA

La atención se centra a partir del Domingo de Ramos, cuando una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) podría influir en el tiempo en Andalucía.

Actualmente, los modelos meteorológicos ofrecen escenarios diferentes:

El modelo europeo (ECMWF) sitúa la DANA hacia Argelia, lo que dejaría tiempo estable sin lluvias en Málaga.

en Málaga. El modelo americano (GFS), en cambio, la aproxima al mar de Alborán, lo que podría provocar algunas precipitaciones débiles en la madrugada del Lunes Santo, afectando especialmente al regreso de cofradías del Domingo de Ramos.

A día de hoy, el pronóstico es moderadamente optimista, aunque condicionado a la evolución de este fenómeno.

Bajada de temperaturas y posible viento fuerte

Independientemente de la lluvia, sí se prevé un cambio térmico notable.

El Domingo de Ramos llegará acompañado de una entrada de aire frío de origen ártico, que provocará un descenso de temperaturas con máximas de 16ºC-17ºC y mínimas que podrían bajar hasta 8ºC-9ºC.

Además, no se descartan rachas fuertes de terral de primavera, que podrían superar los 65-70 km/h durante la tarde-noche.

Segunda mitad de la Semana Santa: tendencia a la estabilidad… y calor

A partir del Lunes Santo y, especialmente, desde el Martes Santo, los modelos apuntan a una mejora clara de las condiciones.

En estos momentos, no se prevén precipitaciones hasta al menos el Jueves Santo, lo que abre la puerta a una segunda mitad de la Semana Santa estable.

Incluso, si se confirma esta tendencia, las temperaturas podrían subir de forma notable, con máximas que podrían alcanzar los 28ºC o incluso 30ºC en zonas del Valle del Guadalhorce y Málaga capital, especialmente si entra el viento de terral.

Previsión abierta y en constante evolución

La evolución de la DANA será determinante para confirmar el escenario definitivo. Por ello, desde los servicios meteorológicos se insiste en la necesidad de seguir actualizando la previsión en los próximos días.

Por ahora, Málaga encara la Semana Santa 2026 con un horizonte favorable, aunque con la incertidumbre habitual de la primavera.