El Programa de Gratuidad de la Junta contempla una inversión superior a los 20 millones en la provincia para renovar libros en Primaria, Secundaria, FP y los destinados a necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)

Más de 175.000 alumnos malagueños (481.000 en toda Andalucía) de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º de Formación Profesional de Grado Básico estrenan libros de texto en el curso 2024/25, que se inicia en el próximo mes de septiembre. Además, se renovarán libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria como todos los años por las características de estos cursos, así como la dotación destinada a los escolares con necesidades específicas de apoyo educativo. Igualmente, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional repondrá los ejemplares que no estén aptos para su uso en los niveles donde no esté prevista la renovación.

Para ello, la Consejería destinará un presupuesto total de 105 millones de euros para el Programa de Gratuidad de Libros de Texto en Andalucía, de los cuales 20,5 corresponden a Málaga, una medida que beneficia a casi 900.000 de alumnos de enseñanzas obligatorias.

La gratuidad de los libros de texto se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos. Pero además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación.

Las familias cuyos hijos accedan a estos cursos en 2024/25 reciben un cheque libro y la relación de libros de texto correspondientes para su canje en la librería de su elección que se puede obtener de manera telemática en el Punto de Recogida Electrónica al que se accede a través de la app iPASEN.

El programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados.