El alcalde ha hecho entrega de los premios del gran campeonato de hamburguesas que se ha desarrollado durante todo el fin de semana en el Recinto Ferial. Los votos del público participante han designado a Burger Lab como segunda y MR Beast Burger como tercera.

MÁS INFORMACIÓN:

‘La Bichota’ elaborada por la hamburguesería granadina ‘Ficus’, se ha coronado ganadora de The Burger Cup: la competición gastronómica de éxito que ha pasado por numerosas ciudades y ha hecho una parada por primera vez en el Recinto Ferial de Alhaurín de la Torre, del 25 al 28 de septiembre, para ofrecer una amplia degustación de comida, bebida y espectáculos.

El evento, organizado a través del Área de Juventud del Ayuntamiento, ha congregado a centenares de personas en estos días. El alcalde Joaquin Villanova; la concejala de Juventud Iraya Villalba, y el edil de Turismo y Fiestas, Andrés García, han hecho entrega de los trofeos durante la noche del domingo, con un podio encabezado por ‘La Bichota’ (Granada) con el primer puesto; ‘Burger Lab’ (Albacete), con el segundo, y MR Beast Burger, procedente de EEUU y única internacional, con el tercero.

La premiada se viste de pan rosa y suma 180 gramos de carne madurada, cheddar, mermelada de bacon y mayo de trufa, y ha logrado conquistar al público votante entre una gran oferta de nueve hamburguesas, sin contar los ‘food truck’ de patatas y pollo y de postres. Las demás competidoras, también con opción de pan sin gluten, han sido:

-Nache’s de Ávila que son expertos en ahumados con carne de vaca avileña, pan artesanal y mucho mimo

en cada bocado;

-Smokiemadriz desde Madrid que presentan su hamburguesa hecha a fuego lento y ahumado;

-Blitz Burger de Murcia con su smashburger de alta calidad;

-Briochef.es de Madrid, que ha sido elegida mejor hamburguesa de Madrid en 2024 y 2025;

-Vulcano Grill de Torrejón de Ardoz (Madrid) que destaca por la jeringuilla de queso fundido en sus

hamburguesas;

-Schburger de Valencia con un toque rompedor en su creación.

El gran ambiente que se respiraba ha atraído no solo a vecinos alhaurinos, sino también a gente de otros municipios que buscaban vivir la experiencia, que ha contado también con música en directo, la presencia de una tatuadora local y actividades infantiles, además de ser espacio pet-friendly abierto a las mascotas.

Tras la finalización de la cita, la concejala de Juventud, Iraya Villalba ha destacado un balance «muy positivo» tras el éxito y la buena acogida de la iniciativa, tanto desde los jóvenes como por el resto del público, con un recinto lleno durante toda la edición, así como la calidad de las hamburguesas presentadas, que seguirán su travesía con ’The Burger Cup’ en Granada, su próximo destino del 3 al 5 de octubre.

Por su parte, el alcalde Joaquín Villanova, ha alabado la competición con la que se muestran “muy satisfechos” desde el Ayuntamiento, ya que se ha podido disfrutar de una oferta “bastante variada” de hamburguesas con especialidades que parten de toda España, y que esperan volver a acoger en una futura edición con más espacio, sobre todo para la formación de colas.