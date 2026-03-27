El Ayuntamiento ha puesto en servicio la calle para los viandantes y por donde solo podrán pasar vehículos autorizados. El coste ha sido de 2 millones, incluyendo el entubado del arroyo Blanquillo. Se han plantado 60 árboles y se han instalado farolas, bancos y cámaras. El alcalde visita la calle y departe con los vecinos durante su entrada en funcionamiento

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado las obras de remodelación y peatonalización de la avenida de España, que ya ha abierto a la circulación en todo su trazado para viandantes y vecinos. El tráfico rodado está restringido exclusivamente a vehículos autorizados. Los trabajos se han desarrollado a lo largo de un trazado de unos 230 metros de longitud y 4.642 metros cuadrados de superficie, entre la plaza de San Sebastián y la Jefatura de la Policía Local.

La actuación se ha desarrollado en varias fases y ha supuesto una completa transformación de esta histórica calle del centro urbano. El coste ha rondado los dos millones de euros divididos en varios contratos. El primero de ellos, que se adjudicó por un total de 1.268.355 euros, se centró en la reparación de la canalización subterránea del arroyo Blanquillo bajo la avenida.

Dicha fase supuso en la práctica la instalación de un entubado completamente nuevo de mayor capacidad que da continuidad al embovedado ejecutado en años anteriores en el Recinto Ferial y en la calle Mirador de Bellavista, con el objetivo principal de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas pluviales, prevenir inundaciones y hundimientos en la calle y reforzar la seguridad de viviendas y bienes públicos y privados.

Durante estas obras se detectó la presencia en el antiguo tubo de materiales de fibrocemento, amianto o similares considerados peligrosos por la normativa vigente, lo que requirió de un protocolo especial de retirada y supuso un retraso considerable en la ejecución.

La siguiente fase, la de la remodelación y peatonalización, se adjudicó por 757.000 euros con la finalidad de hacer de la calle un espacio habitable pensado para viandantes y residentes. El resultado ha sido el de una superficie para el tránsito y estancia del peatón de 4.630 metros cuadrados, donde se han sembrado unos 60 árboles y se han instalado 16 farolas, 16 bancos, 14 papeleras y varias cámaras de seguridad y vigilancia del tráfico, a las que se dotará de un sistema de lectura de matrículas. La previsión es permitir a las personas residentes en la calle que puedan circular con sus vehículos exclusivamente para carga y descarga.

La nueva avenida cuenta con dos clases de pavimento: uno de piedra natural de mármol ámbar para los laterales (zona de tránsito exclusivamente peatonal) y otro adoquinado de hormigón prefabricado para la parte central (zona peatonal y para el tráfico rodado y restringido). La calle ha quedado en cualquier caso a una única altura, eliminando el desnivel anterior entre acera y calzada, con la consiguiente supresión de barreras arquitectónicas que suponían una dificultad para personas con problemas de movilidad.

Las nuevas zonas ajardinadas, a ras de pavimento, suman 558,75 metros cuadrados. A cada lado del eje central de la avenida se han habilitado dos líneas continuas de vegetación arbórea, con la plantación de arbustos de porte medio y grande, así como otras especies ornamentales. Se ha buscado fundamentalmente la variedad, con especies con capacidad de adaptación al clima de la zona, alternando en el diseño arbustos y árboles de hoja perenne. Para las nuevas hileras de ejemplares se han plantado dos tipologías: los denominados aligustres matizados (flamboyán) y las roystonea regia (o palma real).

El final de las obras ha coincidido con el inicio de la Semana Santa 2026 en Alhaurín de la Torre. Las cofradías de la Pollinica (Domingo de Ramos) y de los Moraos (Jueves Santo) han incluido en sus itinerarios el paso de sus cortejos procesionales por la nueva avenida de España, por donde también pasará la procesión del Domingo de Resurrección.

El alcalde, Joaquín Villanova, y parte del Equipo de Gobierno Municipal, han visitado la calle y han departido con los vecinos y residentes para comprobar su puesta en funcionamiento.