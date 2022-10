(Jose Mateos Mariscal Wuppertal Alemania) » Un español en Alemania « describe y explica los casos de multitud de jóvenes que se han visto obligados a abandonar España para encontrar trabajo en Alemania, a veces siguiendo los pasos de sus abuelos.

En los últimos años, desde que en 2008 estallase la crisis económica, miles de jóvenes españoles han emigrado a Alemania “ Un español en Alemania “ se sumerge en dicho fenómeno para entenderlo un poco mejor. En uno de los capítulos del serial que recoge un gran número de testimonios de los jóvenes españoles emigrantes. “El eje central que articula el discurso de los jóvenes españoles en torno a la decisión de emigrar es su situación laboral y social en el país germano”

La decisión de emigrar

“Yo estaba en España trabajando, pero estaba bastante insatisfecho con mi situación laboral, porque estaba sobrecualificado, aquí también estoy sobrecualificado, pero bueno, estaba sobrecualificado para mi puesto de trabajo, y además no estaba nada contento con el ambiente de trabajo, ni con nada, y además llevaba tiempo con la idea de irme fuera de España”.

“Un tiempo fuera siempre es bueno; el idioma alemán como no lo tenia, pues bueno… era como, vale, está bien, aprendo Alemán , pruebo en otro sitio, puedo trabajar fuera, o sea, que fue más bien por oportunidad, porque de hecho, o sea, yo sí que siempre he sido una persona que me gusta mucho conocer mundo, moverme y así”.

La elección de Alemania

“Nunca me había imaginado venir a Alemania, la verdad, pero vi por Internet una oferta que pintaba demasiado bien, yo pensaba, cuando lo leí por primera vez, pensaba que era una estafa, de estas que hay tantas, porque sonaba demasiado bien. Mi abuelo estuvo aquí trabajando 16 años, en la misma ciudad donde yo estoy ahora Wuppertal

“Mi abuelo fue una de las primeras personas que en los tiempos de Franco enviaron a Alemania a trabajar con contrato, entonces mi abuelo estuvo aquí trabajando 16 años, aquí en la misma ciudad donde yo estoy, que de hecho por eso elegí la ciudad de Wuppertal”

Recuperar las historias de migrantes españoles en Alemania

Con la meta de rescatar del anonimato a cientos de españoles que han hecho parte de la historia de Alemania, » Un Español en Alemania « recopila las vidas de campesinos españoles en Alemania, jornaleros, mineros indocumentados, empleados domésticos, basureros y muchos otros inmigrantes es mi proyecto.

En mi serial se recopila las historias de españoles para crear «un registro histórico para futuras generaciones» sobre la vida y los aportes de nuestra comunidad española en Alemania

» Mi proyecto consiste en identificar a aquellas personas de nuestra comunidad española que realizaron un trabajo increíble que se mantiene inadvertido y que, si yo no lo documento, seguirá sin conocerse», yo José Mateos Mariscal y mi proyecto piloto.

El español es clave en Alemania

Yo confío contar con fondos suficientes para contratar más estudiantes y esperan obtener mayor colaboración de organizaciones hispanas en Alemania para ampliar el alcance de mi proyecto en vista de un «hallazgo inesperado»: el español se ha convertido en «una parte integral en Alemania» de muchas organizaciones en tierra Germana

«Todos nuestros compatriotas españoles estaban lidiando con la mejor manera de servir a las comunidades españolas en Alemania y se acercaron rápidamente para colaborar con » un español en Alemania» en esta misión».

«Es muy emocionante ser parte de un proyecto para mejorar el estado de ánimo de los migrantes españoles en Alemania “

«Tenemos muchas y bellas historias que, creo, si yo no hiciera el trabajo nadie jamás las escucharía ni las podría leer nadie.”

Para llegar a esas comunidades de españoles en se an ofrecido estudiantes Alemanes que hablan español, que son bilingües, o que están aprendiendo español porque ese es el idioma de nuestros antepasados Gästearbeiten en Alemania.

«Fue la manera de integrarnos con la comunidad Alemana y cimentar la compilación de historias de migrantes españoles en Alemania.

Los estudiantes Alemanes elegidos coordinadores del proyecto debieron también completar una sólida preparación.

La idea era capacitarlos en producción de medios y narraciones e historias orales, como también que hicieran relatos en general .

«Se me ocurrió esta idea de extender las experiencias de los estudiantes Alemanes a través del español con las comunidades españolas las mismas comunidades que queremos que sean reconocidas a través de las historias orales».

» Un español en Alemania» establece así relaciones con organizadores comunitarios, agrupaciones sin fines de lucro y grupos privados que apoyan a estos españoles en Alemania.

«Los beneficios de asociarse con organizaciones en Alemania que buscan extender sus servicios a las comunidades de habla hispana en nuestro serial » Un Español en Alemania» de historias incluyen abrir una puerta de entrada a las muchas personas que realizan un trabajo tan importante, pero a menudo invisible.”

“ Esperemos seguir encontrando colaboradores, pequeños periódicos en España , medios de comunicación y yo financiando para ser parte de este trabajo y seguir haciendo visibles estas voces de españoles que algún día hipotecaron su vida con la emigración «.