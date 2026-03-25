La actividad, que ha tenido lugar en la zona de Sierra Llana, se enmarca dentro de los programas educativos que organiza el Área de Medio Ambiente para colegios e institutos. El alcalde, Joaquín Villanova, ha acudido a saludar a los participantes

Jóvenes estudiantes del IES Huerta Alta han participado en una jornada de reforestación que ha tenido lugar en la zona de Sierra Llana, organizada por Ayuntamiento dentro de sus programas de educación medioambiental. En concreto, han participado varios grupos de 2º de la ESO que han contribuido a la plantación de un centenar de unidades entre árboles y arbustos, en una iniciativa orientada a la mejora y conservación del entorno natural del municipio, así como a la concienciación sobre la importancia del respeto y cuidado del medio ambiente.

El Área de Medio Ambiente la ha hecho coincidir con la celebración en estas fechas del Día Internacional del Bosque y del Día Mundial del Clima. La actividad ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, quien ha saludado a los presentes y les ha felicitado por esta iniciativa.

Esta acción se enmarca dentro de los programas que la concejalía que dirige Abel Perea desarrolla a lo largo del curso dirigidos a la comunidad escolar de Alhaurín de la Torre, tanto de colegios como de institutos, con el objetivo de fomentar la educación ambiental y el conocimiento del entorno natural entre el alumnado.

Durante la jornada, los participantes han podido conocer de primera mano las características de las especies autóctonas y su papel en el equilibrio de los ecosistemas, así como la importancia de este tipo de actuaciones para la regeneración y mantenimiento de espacios naturales. Entre las especies que se han sembrado cabe citar algarrobos, encinas, alcornoques, chopos, pinos piñoneros y varios arbustos.

Además, se han han construido previamente dos estanques con la finalidad de aumentar la biodiversidad de la zona, ya que permitirán, por un lado, la reproducción de anfibios y, por otro, servirán como bebedero para otras especies de fauna como insectos, reptiles o jabalíes, entre otros, contribuyendo así a evitar su desplazamiento hacia zonas más pobladas.

Posteriormente, se colocarán cajas nido para aves y murciélagos, así como hoteles para insectos, reforzando de este modo el valor ecológico del entorno y fomentando la biodiversidad. Este tipo de iniciativas de carácter educativo y ambiental se dirigen a promover hábitos responsables y sostenibles entre la población más joven.