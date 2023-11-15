Barcelona siempre ha sido la ciudad más europea de todo el territorio nacional. El carácter aperturista de la Ciudad Condal se ha trasladado a la arquitectura, a la cultura y, especialmente, a las fórmulas de ocio: divertirse y entretenerse allí es mucho más interesante que en cualquier otro punto del país.

Y es que las opciones disponibles van más allá del teatro, los conciertos y el cine. Clubs privados como weed Bcn, salas de magia que son referentes nacionales, espacios de realidad virtual, planes artísticos… Las posibilidades son prácticamente infinitas.

Tanto si eres un turista que busca un plan único como si eres un vecino de Barcelona en busca de nuevas experiencias, estas son algunas de las recomendaciones más interesantes del momento.

Vino y pintura: una tendencia relajante y creativa

Una copa de buen vino, una larga mesa llena de amigos y desconocidos, un lienzo en blanco y pinturas. ¿Qué tal suena? Pues este es uno de los planes más cosmopolitas en la Barcelona de los últimos años.

Muchos talleres de pintura ofrecen esta experiencia los fines de semana; consiste en pintar un cuadro siguiendo las instrucciones del profesor, mientras se degusta una buena copa de vino y se charla con el resto de asistentes. Este plan es divertido y único, y disfrutar y socializar es el objetivo real de la experiencia.

Asociaciones de cannabis

Disfrutar del cannabis desde una perspectiva segura, educativa y amigable. Esto es lo que fomentan asociaciones como cube, espacios de ocio para conectar con la gente, disfrutar de eventos especiales, fiestas y actividades, todas configuradas en torno al consumo responsable de cannabis.

La ciudad cuenta con centros como el high class cannabis club Barcelona, que es todo un referente a nivel internacional y que comparte espíritu y objetivos con el high class weed club de Ibiza, una de las sociedades cannábicas más importantes del mundo.

La mejor magia de Europa

En Barcelona abren sus puertas cada día diversos locales dedicados al mundo de la magia. El palacio de la magia, Teatreneu y La clandestina son tres proyectos de referencia en este sentido. Por esas salas pasan algunos de los mejores magos del mundo, entre los que se encuentran ilusionistas de mucho renombre españoles.

Ver magia en directo es uno de los planes más interesantes para quienes aman el mundo del espectáculo: los ilusionistas son capaces de generar experiencias únicas en los espectadores, que se irán a casa (o al hotel) con una serie de sensaciones nuevas en su haber.

Túnel del viento, tirolinas y otros deportes de aventura

¿Alguna vez has sentido las sensaciones de volar como un pájaro? En la Ciudad Condal puedes hacerlo en alguno de los túneles del viento que hay abiertos al público general. Con ayuda de un tutor de vuelo, podrás disfrutar de esta experiencia única que te permitirá sentirte más libre y en contacto con todo tu cuerpo que nunca.

Estos son tan solo algunos de los planes más interesantes que se pueden hacer en Barcelona, una ciudad que está siempre despierta y en la que cada día nacen nuevas opciones de ocio para todo tipo de públicos.