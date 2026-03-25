La cita ha tenido lugar en el Centro de Servicios Sociales con la participación de residentes de nacionalidad argentina, marroquí, búlgara, ucraniana, italiana, peruana, venezolana o británica, entre otras. El 24 de mayo habrá un encuentro de convivencia en la finca Solvana

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha mantenido una reunión con una representación de la comunidad extranjera del municipio a la que han asistido residentes de varias nacionalidades. Ha sido en el Centro de Servicios Sociales y han acudido también los concejales José Manuel de Molina, María del Carmen Molina y María del Mar Martínez.

El objetivo principal ha sido preparar y coordinar el llamado encuentro ‘Alhaurinos del Mundo’: una iniciativa del Ayuntamiento para favorecer la integración y la convivencia de la población originaria de otros país pero residente en el municipio, y que se ha previsto para el próximo 24 de mayo en la finca Solvana.

Aunque los detalles se darán a conocer próximamente, dicho encuentro se ha concebido como una jornada experiencias e intercambio, con actividades diversas, juegos y demostraciones en torno a la gastronomía, la cultura o la música, con entrada libre y pensada principalmente para fomentar la participación ciudadana. En la reunión han estado presentes personas de nacionalidad británica, italiana, marroquí, argentina, ucraniana, búlgara, italiana, venezolana o peruana, entre otras.

Larysa Pelyukh, presidenta de la Unión de Mujeres Ucranianas en España, ha aprovechado para hacer entrega a la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, de un reconocimiento otorgado por la embajada de su país por su “activa y constante” labor de apoyo a Ucrania en la organización de iniciativas humanitarias y solidarias.