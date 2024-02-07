Sin duda alguna, la Fórmula 1 es uno de los deportes que más seguidores tiene en todo el mundo. Son miles los espectadores de cada gran premio y todo parece indicar que en 2024 se va a vivir el final de una etapa y el inicio de una más moderna y renovadora.

¿Cómo se compran las entradas para un Gran Premio de F1?

Es suficiente con buscar en Internet F1 tickets para acceder a la web oficial. El mundial se celebrará este año entre el 21 de febrero y el 8 de diciembre, día de la última prueba en el circuito de Abu Dhabi. El Gran Premio de España se celebrará entre el 21 y el 24 de junio en Montmeló (Barcelona). Para esa fecha es bastante probable que nada esté por decidir y que haya cambios en la clasificación. Recordamos que solo adquirir las entradas en un punto de venta oficial puede garantizar el acceso al circuito y disfrutar al máximo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera si se compra el paquete completo. La compra adelantada de las localidades es siempre sinónimo de éxito y de ahorro.

¿Qué novedades se esperan para la temporada de F1 de 2024?

La victoria de Mark Verstappen a bordo de su Red Bull le convierte en el enemigo a batir. Fernando Alonso quedó el cuarto en la clasificación y los distintos anuncios oficiales por parte de Lewis Hamilton, que en 2025 será piloto de Ferrari, vaticinan una temporada repleta de sorpresas. De momento, las fuentes oficiales confirman diversas remodelaciones en el coche de Sauber. Habrá que ver el papel de Sainz en Ferrari en la que podría ser su última temporada en la escudería. En Mercedes ya buscan a un piloto de calidad para 2025 y quizá el joven podría ser el candidato.

Respecto a la asignatura pendiente del deporte con la sostenibilidad, todo parece indicar que se va a seguir apostando por el empleo de menos combustible, de motores más ecológicos y de una tecnología que ayude a la conducción. El sueño del motor eléctrico sigue siendo una posible realidad de aquí a unos años, pero, de momento, en 2024 habrá que seguir comprobando cómo los mecánicos diseñan monoplazas totalmente adaptados a las peculiaridades de cada circuito. En la temporada de la transición hacia una etapa más prometedora no habría que perderse ninguna carrera, ya que la sorpresa puede surgir en cualquier momento.

Por todo lo anterior, lo más conveniente es comprar ya las entradas para el gran premio que mejor encaje con nuestra disponibilidad para viajar. Se subraya la importancia de confiar exclusivamente en un punto de venta oficial para evitar problemas de última hora. Los equipos ya están poniendo a punto sus vehículos, los pilotos entrenan duro para poder sentarse en el cockpit y poner a prueba su sangre fría en cada recta y su capacidad de superar a sus rivales en cada curva. El semáforo no tardará en ponerse en verde. El espectáculo de las cuatro ruedas comienza.