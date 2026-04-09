La pieza, de 2×2 metros, simboliza la bandera de Alhaurín de la Torre con sus colores azul y dorado e incluye los emblemas de España y los Estados Unidos de Norteamérica. Diez mujeres han participado en su confección a lo largo de año y medio

El taller de Croché que se desarrolla semanalmente en el Centro del Mayor -y que depende del Área de Medio Ambiente que dirige Abel Perea- ha elaborado en las últimas semanas un toldo artesanal de 2×2 metros destinados a su donación a la ciudad hermana de Nueva Iberia, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos.

Este miércoles, el alcalde, Joaquín Villanova, junto al edil de Medio Ambiente, Abel Perea; y otros concejales de la Corporación Municipal, han visitado el taller y han podido comprobar de primera mano la creación, que representa los nombres de ambos municipios en un toldo con los colores de la bandera de Alhaurín de la Torre, el azul y el dorado. En el centro aparecen dos manos que se entrelazan como símbolo de unión entre ambos pueblos, así como se han tejido las de España y Estados Unidos en el mismo toldo.

Este taller, que funciona desde 2019, cuenta en la actualidad con alrededor de cincuenta mujeres que cada semana se reúnen para confeccionar los impresionantes y ya reconocidos toldos de croché que cada verano dan sombras a las calles más céntricas del municipio, así como creaciones para Navidad con árboles de Navidad que se colocan en distintas plazas. En esta pieza especial han participado diez de esas mujeres durante algo más de un mes y medio.

El alcalde ha valorado el trabajo que realizan las integrantes del curso y ha anunciado que muy pronto ya se podrá disfrutar de nuevo de estos toldos en nuestras calles para hacer sombra y aliviar las altas temperaturas del verano alhaurino. Además, ha destacado el carácter simbólico del toldo para Nueva Iberia, que servirá de lazo de unión y nexo de conexión con Nueva Iberia que podrá así disfrutar de una parte característica de Alhaurín de la Torre en sus calles.

El tejido lo llevará directamente a Nueva Iberia una delegación alhaurina, encabezada por los ediles José Manuel de Molina y María del Carmen Molina, que viajará en las próximas semanas a la ciudad del sur estadounidense para participar un año más en su semana cultural española. Precisamente allí, ya llevan también varios años realizando un toldo de croché que se exhibe en esta semana del Festival Español por lo que una parte de Alhaurín de la Torre lucirá en las calles de Nueva Iberia.

La monitora del taller, Eva Pacheco, ha destacado que cada año son más las mujeres que participan en el mismo y prestan su tiempo y dedicación para esta actividad que al final pueden ver todos los vecinos y visitantes en nuestras calles.

Joaquín Villanova las ha felicitado y ha asegurado que propondrá que el grupo reciba un reconocimiento público por su trabajo y dedicación ya que esta iniciativa ha permitido que la imagen de Alhaurín de la Torre «haya dado la vuelta al mundo».