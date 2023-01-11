A todos nos ha llegado el momento de pensar en nuestro cuerpo, en nuestra linea, por imagen y sobre todo por salud, y que como es normal, no solo de ejercicio sobrevive nuestro cuerpo, es por ello de la necesidad de acompañar todo ejercicio o trabajo de cuerpo con los complementos alimenticios ideales para tener mayor ganancia muscular y un incremento en la fuerza y resistencia de los deportista, ya sean iniciados o profesionales o experimentados.

En una serie de entrenamientos, como ejemplo tenemos los llevados a cabo en el mundo del Fitness, se consolida el uso de Hidroxi Beta Metilbutirato, el aminoácido, con origen en la leucina, influyente en el catabolismo de proteínas musculares, como por ejemplo BEST PROTEIN, nutrición deportiva y salud fortalece en mayor potencia los músculos así como los tejidos de ellos.

No solo estamos hablando de un suplemento deportivo, pues entre otros, está demostrado en varias publicaciones científicas del poder para fortalecer y mejorar el sistema inmunitario gracias al aporte de vitaminas C, D así como el mineral Zinc, propóleos etc.

Otro de los productos o suplementos mas aconsejables es la Cretina, la cual aporta un mayor éxito en el rendimiento de musculación o ejercicios Fitness. Aumenta la masa muscular y su desarrollo sobre todo en casos de ejercicios de gran intensidad pero de corto tiempo. Como en todos nuestros productos, también está avalado por información en revistas y foros científicos. Pero la duda es, ¿Antes o después de comenzar el ejercicio?. Según expertos en la materia es compatible en ambos tiempos, siempre que el organismo lo asimile, así, si se consume antes habrá un aumento de fuerzas, energía y quedara para el ejercicio que haces con máximo rendimiento, pero si por lo contrario es después de la actividad cuando se opta por tomarla, será favorable para una recuperación muscular mejor.

Otros de los suplementos mas conocidos y demandados son los batidos de proteínas con una alto número de adeptos, cada vez mayor, dada la alta concentración de aminoácidos, tan importante para la generación de tejidos musculares y óseos, pero, nos surge la duda, ¿para que sirve? tal como habíamos nombrado, la necesidad de generar fibra para músculos, sobre todo tras una posible roturas de estas por el alto indice deportivo, es por lo que necesitamos dar el aporte necesario para acelerar su recuperación, de ahí el consumo de batidos proteínicos, siendo otros los beneficios que aportan.

Ventajas y aporte de los Batidos de Proteínas

Son muchas las que podríamos nombrar, pero resumiendo serian estas:

Estimulación de la recuperación muscular sobre todo en casos de actividades deportivas y entrenamientos.

Previene al metabolismo muscular de perdidas de masa

Ayuda a reducir la grasa corporal por el bajo contenido de lípidos.

Por esto, mejora la resistencia y rendimiento en proceso deportivos tanto de competición como de entrenamientos o puesta a punto, y por supuesto, todo ello evita la fatídica lesión muscular y perdidas de tiempo de recuperación o en casos extremos de inmovilidad por lesiones graves.

Como recomendación y ante la duda y pregunta de muchos usuarios, se recomienda un único batido al día como mucho si la actividad es baja, salvo que se practique de forma continuada o moderada que podrían ser hasta 2 o para alta actividad con ejercicio intensos y rutinas de mayor exigencia el maximo en este caso puede ser de hasta 3 batidos al día.

Por ultimo una buena noticia para quienes sean vegano o simplemente no les guste el consumo animal, disponemos de los aportes extras para el cuerpo especial para tu forma alimenticia.