El alcalde hace un llamamiento a la ciudadanía para que realice sus compras navideñas en el municipio, destaca el “dinamismo” del municipio con hasta dos y tres aperturas cada semana y confía en la próxima apertura de un nuevo operador en el antiguo Mercadona del centro que podría ser Maskom

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha querido destacar el “gran incremento” de la oferta comercial en el municipio con la apertura de nuevos negocios de pequeño, mediano y de gran tamaño, y ha anunciado la próxima apertura de un nuevo operador en el antiguo Mercadona del centro de la calle San Juan, que “podría ser Maskom”, según ha desvelado.

Villanova ha aprovechado para solicitar a la ciudadanía que consuma y realice sus compras de Navidad en el municipio, dado que la oferta no ha parado de crecer “en calidad y en variedad”, y ha asegurado que el PIB de Alhaurín de la Torre podría aumentar de esta forma “entre el 10 y el 12 por ciento”.

“Estamos muy satisfechos con el trabajo que se está realizando para que los alhaurinos no tengamos que salir a Málaga o a otros sitios y compremos aquí porque tenemos de todo”, ha dicho. En este sentido ha valorado las recientes aperturas del nuevo Mercadona junto a los polígonos industriales y del Parque Comercial Taralpe, con un Lidl y establecimientos de Tiendanimal, Rossman y Tedi que “están funcionando muy bien”, ha dicho.

Respecto a la apertura de Maskom, se ha mostrado contento de que, de confirmarse, vaya a ser una empresa malagueña la que apueste por Alhaurín de la Torre en un local que contribuirá a dinamizar el centro desde el punto de vista comercial. También ha recordado la reciente aprobación de otro centro comercial, en este caso en la zona este, y liderado por Carrefour.

No obstante, Villanova ha subrayado que cada semana abren hasta dos y tres negocios más pequeños y de distintos sectores, lo que demuestra el “atractivo” de Alhaurín desde el punto de vista comercial y para los inversores y emprendedores. “El comercio está creciendo a una velocidad del 20% desde la época del Covid”, ha dicho el regidor, quien ha resaltado asimismo la elevada demanda que existe en el Vivero Municipal de Empresas por parte de autonómos y nuevos empresarios que quieren implantarse allí.