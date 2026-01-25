(Izquierda Unida) En declaraciones realizadas durante la manifestación celebrada esta mañana en Málaga, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y el secretario político del PCE en Málaga, José Miguel López, han acusado a la OTAN de actuar al servicio de los intereses de Estados Unidos y han reclamado abrir en España un debate sobre la salida de la Alianza Atlántica, denunciando el incremento del gasto militar y la subordinación a la estrategia de Donald Trump.

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha señalado que “España no puede ser un país vasallo. La OTAN no nos protege. Nos empobrece. Nos exigen gastar 85.000 millones de euros en armas, más que en educación, mientras faltan médicos y mientras nuestros mayores se mueren sin recibir la ayuda a la dependencia. Eso no es seguridad, eso es negocio. Un negocio dirigido desde Washington al servicio de la industria armamentística”.

Valero ha criticado que “frente a esto, Partido Popular y Vox aplauden. Hablan de patriotismo, pero obedecen sin rechistar la estrategia de Trump. Eso no es patriotismo, es sumisión envuelto en bandera. Es poner los intereses de una potencia extranjera por delante de las necesidades de la gente de este país”.

Por último, Valero ha advertido que “cuando quien manda en la OTAN amenaza Europa y trata a sus aliados como subordinados, La pregunta es clara: ¿qué hacemos ahí dentro? Desde Izquierda Unida lo decimos alto y claro, ni silencio ni sumisión. España debe salir de la OTAN. Patriotismo no es obedecer a Trump patriotismo el defender a la gente”.

Por su parte, el secretario político del PCE en Málaga y miembro de la Dirección Provincial de IU, José Miguel López, ha manifestado que “desde el Partido Comunista siempre hemos defendido el No a la OTAN como una seña de identidad y hoy, más que nunca, sigue siendo vigente ese No a la OTAN. Hoy tiene más sentido que nunca que sigamos reivindicando ese No a la OTAN”.

López ha subrayado que “estamos hablando de una OTAN que está siendo vasalla de los Estados Unidos y sigue la música que marca Donald Trump y hoy, EEUU no es un aliado de Europa. Por tanto, Europa, y en este caso, nuestro país, debe de salirse de la OTAN. Nuestra propuesta es clara y ha sido registrado en el Congreso que se produzca un debate sobre salir de la OTAN. No podemos seguir manteniendo esa base militares de Estados Unidos que no es aliado, ni de España, ni de Europa, en nuestro en nuestro país, y mucho menos dedicar un presupuesto del 5% de Producto Interior Bruto de nuestro país para que se compren armas, tanques y bombas a una potencia imperialista que está provocando la guerra, que ha secuestrado al presidente de Venezuela y que está posicionándose abiertamente en contra de los intereses de Europa y enfrentándose, como si de un matón de instituto se , a cualquiera que se enfrenta a sus políticas y a las locuras del neofascismo que representan hoy Donald Trump y los Estados Unidos”.

“Por tanto, desde el Partido Comunista vamos a seguir en la calle, desde las bases, reivindicando el No a la OTAN, poniendo el debate en la calle y empujando desde todos los frentes donde estamos desde, también desde el Gobierno, para intentar que se vuelva a abrir ese referéndum, que se vuelva a preguntar a los españoles y a las españolas para que nos salgamos de esa organización que hoy nada tiene que ver con los intereses de nuestro país ni con los intereses de la clase trabajadora. Esos 85.000 millones de euros que nos piden para gastos militares, tienen que ir como siempre hemos dicho, para escuelas y hospitales”, ha zanjado López.