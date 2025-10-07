El Área de Comercio y seis empresas locales vuelven a sumar fuerzas para participar en la próxima edición de ‘Bodaeventos Málaga’, la gran cita provincial en torno al negocio de las celebraciones que tendrá lugar en Torremolinos los días 18 y 19 de octubre

La marca ‘Alhaurín de Lujo’ volverá a estar presente en ‘Bodaeventos Málaga’, la gran feria dedicada al sector nupcial y de eventos, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, en Torremolinos. El Área de Comercio del Ayuntamiento y un total de seis negocios locales se han asociado de nuevo para participar en esta gran cita con este lema conjunto, que busca consolidarse como referente en la industria.

El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, han recibido esta mañana a los responsables de estas pymes y han animado a los vecinos a visitar la feria, especialmente el stand conjunto de Alhaurín de la Torre. Bodaeventos reunirá empresas de restauración, fincas y espacios para celebraciones, fotógrafos, vestidos de novia, floristerías, música, complementos, vehículos de boda, ‘wedding planners’, caterings, golosinas y dulces, y muchos más segmentos relacionados.

El Área de Comercio ha promovido esta iniciativa para que los emprendedores y pymes locales aprovechen las oportunidades de negocio y sinergias que ofrece un evento de este tipo. “En Alhaurín de la Torre tenemos todo lo necesario para organizar cualquier tipo de evento con la máxima calidad”, subrayó la concejala, que ha recordado que con esta son ya tres ediciones en las que habrá presencia local en la feria.

Durante el citado fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de expositores, exhibiciones, desfiles y actuaciones musicales. La organización la define como “un punto de encuentro indispensable para todos aquellos que buscan hacer de su celebración algo memorable”. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca a los mejores proveedores del sector, siendo una excelente oportunidad para comparar servicios, descubrir las últimas tendencias o ser asesorados personalmente.

Más información: Bodaeventos.es.