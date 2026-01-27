El dispositivo municipal ha actuado para reparar daños de emergencia en toda la localidad, ya que las fuertes rachas han ocasionado la caída de algunos árboles, ramas, vallas, toldos, contenedores, placas solares y otros elementos. El aviso se mantendrá hasta las 18:00 horas de mañana miércoles

El dispositivo de emergencias movilizado en Alhaurín de la Torre por la activación del Plan Municipal de Emergencias en su fase 1, con motivo del aviso amarillo comunicado por AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) por lluvia y fuertes vientos en el Guadalhorce y otras zonas de Málaga, ha deparado, hasta el momento, un total de 80 incidencias para reparar daños en todos los puntos del término.

Tal como hemos indicado esta mañana, el temporal, con un impacto de hasta 101 km/h y una ciclogénesis de gran fuerza, ha dado lugar a la caída de árboles, ramas de grandes dimensiones, contenedores, toldos, vallas, señales de tráfico, carteles y otros elementos, ha ocasionado algunos daños materiales, que aún se están evaluando, pero no para las personas. No obstante, el Ayuntamiento pide precaución a la ciudadanía mientras permanezca activo el aviso, como mínimo, hasta mañana miércoles a las seis de la tarde, con especial incidencia a partir de las cuatro de la madrugada.

Hasta esta hora de la tarde, se han registrado unas 80 incidencias, que están siendo atendidas por los Servicios Operativos Municipales, junto con el parque de Bomberos del Consorcio Provincial, la Policía Local, la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, el Servicio Municipal de Agua y Saneamiento, los efectivos de Limpieza Viaria y Jardinería y la Guardia Civil.

Se ha estado actuando durante toda la jornada en distintos puntos del término municipal: en el parque de avenida de la Música, en el parque Concejal José González Velasco, en el parque Juan Pablo II, y otros, y en varias urbanizaciones y barriadas rurales. Se han desprendido toldos en varios colegios, se han caído más de veinte señales de tráfico en todo el centro urbano, han salido volando dos paneles de publicidad, se han derrumbado vallas.

En la calle San Juan, en el centro urbano, se ha actuado en cornisas desprendidas en los tejados, prestando apoyo a los vecinos; los efectivos de Limpieza Viaria han hecho un trabajo excelente en la avenida principal, se ha trabajado sin parar a nivel de Jardinería, se han retirado ramas y árboles destrozados, como por ejemplo en la avenida Pau Casals, se han derrumbado tres torretas de electricidad en el colegio Isaac Peral, ha habido algunas incidencias con cables eléctricos y se ha caído el vallado perimetral de la pista polivalente de Torresol-Cortijos del Sol, cuyos daños están por cuantificar económicamente.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, ha explicado que están movilizados la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como el resto de equipos y departamentos de los Servicios Operativos y demás áreas. El Plan se activó ayer en su fase 0 y hoy se ha elevado a fase 1 con motivo fundamentalmente del fuerte viento. Se han acordonado algunas zonas en calles y parques.

AEMET ha informado de que las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora. Por este motivo y también por precaución, el Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez ha ordenado el cierre temporal del Cementerio Municipal (salvo para servicios funerarios) y de los parques públicos, durante toda la jornada. Se ruega a la población evitar zonas arboladas, asegurar objetos en balcones y terrazas y circular con prudencia.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha felicitado a todo el operativo de emergencia y seguridad por su “excelente labor”, ha pedido a la población la máxima precaución y ha instado a que se usen los canales oficiales para estar informados de las incidencias y a usar el teléfono de Emergencias Andalucía 112 para comunicar cualquier tipo de problema, además del 952410800 (Policía Local) y 952415818 (Protección Civil).