El alcalde anuncia el inicio de los estudios para acometer este proyecto con una doble finalidad: evitar inundaciones y daños por lluvias en el casco urbano y recargar el acuífero. La consejera de Economía y Hacienda ha visitado el municipio tras el paso de la DANA

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha anunciado este viernes la elaboración de unos estudios para acometer un gran proyecto medioambiental que posibilite retener el agua de lluvia procedente de la Sierra, al sur del casco urbano, para evitar así inundaciones y daños graves por lluvias en el municipio y, además, contribuir a recargar el acuífero de la propia Sierra.

“Es el proyecto más importante que vamos a presentar”, ha declarado el primer edil en una visita de la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, tras el paso de la DANA por Alhaurín de la Torre el pasado día 13. La propia España ha calificado la iniciativa del alcalde como una “magnífica idea” y ha instado al resto de localidades que “copien lo bueno que se hace en Alhaurín”.

La creación de este “parque inundable” o de un “estanque de tormentas” fue una de las ideas que se puso sobre la mesa en la reunión de trabajo celebrada ayer jueves entre el alcalde, concejales y técnicos municipales. La idea es que sirva para acoger, al norte de la Sierra y al sur del casco urbano, las aguas torrenciales que corren fundamentalmente por el arroyo Blanquillo y que, en caso de precipitaciones muy intensas como las de esta semana, acaban inundando las calles.

El regidor ha dado cifras y ha hablado de que serán necesarios unos “60.000 metros cuadrados” y que podrían recogerse “más de 240 millones de litros”. De momento, ya se ha dado orden a los técnicos para que encarguen los correspondientes estudios y determinen un diseño del proyecto, pensando siempre en la doble finalidad de minimizar la llegada de las aguas torrenciales a las calles y retenerla sólo para que acabe filtrando al acuífero, que supone la principal fuente de abastecimiento de Alhaurín de la Torre.

Villanova ha hecho estas declaraciones en una visita junto con la consejera a los trabajos de limpieza y acondicionamiento que ejecuta el Ayuntamiento en los areneros o balsas construidas en su día por el Ayuntamiento en el mismo cauce del arroyo Blanquillo para retener la tierra y los sedimentos que arrastran las lluvias torrenciales.

El alcalde ha cifrado en 35 el total de estos diques con escolleras que se han ido construyendo en distintos cauces del término municipal y que “han funcionado muy bien” en esta DANA, evitando daños graves a calles e infraestructuras. “Queremos ir en cualquier caso mucho más allá”, ha afirmado el primer edil en referencia al citado proyecto y a otro más que se estudiará al sur de Fuensanguínea, que afecta en este caso al denominado arroyo del Gato o del Canuto.

“Hemos trabajado de forma preventiva y el dispositivo ha funcionado razonablemente bien teniendo en cuenta la gran cantidad de agua que ha caído, pero hemos hecho autocrítica y nos hemos reunido para mejorar y proponer estas nuevas soluciones técnicas”, ha manifestado el alcalde.

Por su parte, Carolina España ha felicitado al propio regidor, a los trabajadores municipales y a la ciudadanía en general por cómo afrontaron la alerta roja de esta semana. mPreviamente a esta visita al arroyo Blanquillo, ambos responsables se han reunido en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se ha proyectado un vídeo resumen de las zonas de Alhaurín de la Torre más afectadas durante las intensas precipitaciones de la DANA del miércoles y de los trabajos realizados por el Consistorio en un “tiempo récord”, que sirvieron para que las calles volvieran pronto a la normalidad.